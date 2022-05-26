振興國旅 平日住房每晚最高補助1300元

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（中央社記者余曉涵台北26日電）國內本土疫情嚴峻，交通部觀光局爭取到新台幣55億元協助觀光產業，根據規劃，民眾平日住宿補助每晚800元，入住星級旅館等加碼至每晚1300元，初步預計9月上路。

交通部長王國材今天表示，已向行政院爭取到60億元預算，其中5億元用於振興公路客運業、55億元用在旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，行政院院會上午通過後就定案。

對此，交通部觀光局今天發布新聞稿表示，配合行政院指示，交通部觀光局推動新一波必要協助措施，以協助觀光產業業者穩健度過疫情挑戰，行政院同時也提供觀光局新台幣55億元預算用以協助觀光產業。

觀光局說，在協助旅行業方面，將持續辦理獎勵團體旅遊，除原規劃每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元外，另提出加碼條件，如行程符合「全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員」、「原住民地區使用當地導覽解說人員」等加碼條件者均可獲得額外補助，最高每團可以補助3萬元。

旅宿業方面，觀光局說，民眾如於平日（週日至週四）住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，也就是說最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。

協助觀光遊樂業方面，觀光局規劃，平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園，相關振興方案預計9月上路。

觀光局說，本週也會邀集相關公協會及業者座談，針對輔導作為進行討論，以符合業者需求，相關協助措施預計於6月中旬公布，希望協助觀光產業維繫營運。（編輯：陳政偉）1110526