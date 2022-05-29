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吳德榮：各地熱如盛夏 高溫上看36度

2022/5/29 08:27（5/29 08:53 更新）
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圖為台北信義商圈周邊日間逛街人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象專家吳德榮表示，今天「滯留鋒」北移，高溫可達攝氏35、36度；31日滯留鋒接近、6月1日受影響，午後防較大雨勢；6月2日至4日滯留鋒再北移，又回到高溫的天氣。

中央氣象局今天發布濃霧特報，馬祖、金門及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，各地「熱如盛夏」，高溫將升至35、36度，要防曬、防中暑；天氣晴朗，山區午後有局部地區陣雨或雷雨。

吳德榮提到，明天台灣仍在暖氣團內，各地晴朗炎熟；受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，31日滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機會提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1、2度，仍偏暖；6月1日清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，6月2至4日滯留鋒又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。（編輯：方沛清）1110529

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