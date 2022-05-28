更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 遊民及獨居老人可領5劑快篩

疫情整理包》本土增逾8萬例 遊民及獨居老人可領5劑快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒童重症20例近半腦炎 醫分析染疫腦部病變4原因
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/131

連2天多雲到晴 31日起鋒面接近轉不穩定

2022/5/28 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北28日電）氣象局表示，明後天的天氣穩定，各地都多雲到晴，高溫都在攝氏30度以上，31日起鋒面靠近，天氣轉趨不穩定，屆時西半部將有局部短暫陣雨。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天及後天的天氣穩定，屬於多雲到晴的天氣型態，但要留意山區還有大台北地區可能會有午後局部短暫陣雨，沿海清晨也有零星短暫陣雨。

趙竑指出，31日起鋒面逐漸靠近，天氣轉趨不穩定，西半部有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲有午後雷陣雨為主，6月1日起到4日受到西南風影響，天氣恢復穩定，但中南部地區仍要留意局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴留意午後降雨。

溫度方面，趙竑說，明後天高溫都會在攝氏30度以上，尤其中南部、花東縱谷有機會來到34度到35度高溫，31日起雲量偏多，高溫稍微下降2至3度，一直到6月2日高溫會再度回升。

另外，趙竑提醒，今天晚上到30日，西半部有局部地區會有濃霧發生機率，提醒民眾要特別注意。（編輯：陳政偉）1110528

延伸閱讀
多雲到晴西半部高溫可達31度 留意日夜溫差大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀