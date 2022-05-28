連2天多雲到晴 31日起鋒面接近轉不穩定

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（中央社記者余曉涵台北28日電）氣象局表示，明後天的天氣穩定，各地都多雲到晴，高溫都在攝氏30度以上，31日起鋒面靠近，天氣轉趨不穩定，屆時西半部將有局部短暫陣雨。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天及後天的天氣穩定，屬於多雲到晴的天氣型態，但要留意山區還有大台北地區可能會有午後局部短暫陣雨，沿海清晨也有零星短暫陣雨。

趙竑指出，31日起鋒面逐漸靠近，天氣轉趨不穩定，西半部有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲有午後雷陣雨為主，6月1日起到4日受到西南風影響，天氣恢復穩定，但中南部地區仍要留意局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴留意午後降雨。

溫度方面，趙竑說，明後天高溫都會在攝氏30度以上，尤其中南部、花東縱谷有機會來到34度到35度高溫，31日起雲量偏多，高溫稍微下降2至3度，一直到6月2日高溫會再度回升。

另外，趙竑提醒，今天晚上到30日，西半部有局部地區會有濃霧發生機率，提醒民眾要特別注意。（編輯：陳政偉）1110528