5年905件廢水處理遭罰 環保署推智慧監測設施

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（中央社記者張雄風台北31日電）據環保署統計，金屬表面處理業及電鍍業者近5年共905件因廢水處理遭罰，今天公開徵求中部地區相關業者設置智慧監測管理設施，可有5家事業免費試用，避免污染指數超標。

行政院環境保護署今天舉辦「智慧管理好省力 保護水體真給力」記者會，公開徵求中部地區有意願參與的金屬表面處理業及電鍍業者設置智慧監測管理設施。環保署指出，去年已有2家參與，今年度將擴大試辦5家事業免費試用，預計明年會再擴大為10家試辦。

據環保署統計，自民國106年至110年間，金屬表面處理業及電鍍業者因放流水超標，違反水污染防治法第7條第1項規定的案件共905件，裁處金額計新台幣4億6236萬餘元。

環保署環境督察總隊中區大隊大隊長施勝鈞表示，過去稽查，是由排放管末採樣，派人到工廠放流口採取廢水、送驗，看是否超過標準，有成千上萬家工廠，環保單位能力有限，一一採樣頻率也不高，會讓業者有僥倖心理。

施勝鈞指出，後來改以深度查核，進廠檢查用水、用電、用藥量，進一步查金錢、物質流向，去了解業者是否有符合規範，若違法則加重栽罰、追繳不法利得；但執法再努力也是「貓抓老鼠」，耗費人力成本，即使能嚇阻也只是小部分。

施勝鈞表示，之前曾有業者反映已增加設備、委託代操，但仍發生放流水污染超標的問題；經查可能是未能及時發現設備異常，操作人員憑經驗操作、加藥，以致於未能掌握廢水處理水質。

施勝鈞指出，現在世界潮流是CSR（企業社會責任），希望改變業者觀念、自主管理；第一步就是隨時了解廢水處理狀況，希望從外控改為內控，因此改以鼓勵業者自主裝設智慧監測管理設施，包括流量計、資料傳輸器、水質感測器、電子式電度表等。

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施勝鈞提到，自主裝設智慧監測管理設施是將數據上傳另一個雲端資料庫，沒有直接連結環保署的自動連續監測系統；參與的業者，稽查單位會採信任原則，減少進廠稽查的次數，也可減少工廠對政府機構檢查的負擔。

至於未來是否會強制要求業者加裝，施勝鈞說，由於強制要求需要修法，目前仍需再與業者討論，現階段以稽查、輔導方式協助業者合法；統計中部地區金屬表面處理業及電鍍業者有236家，占全國約半數，因此先由中部地區試辦。（編輯：張雅淨）1110531