曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

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（中央社台北1日電）曾虛白先生新聞獎基金會今年新增「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」，鼓勵大專學生關懷環境生態永續議題，向下扎根。各類別獎項皆採線上報名，收件時間自7月1日至20日止，歡迎各界踴躍參賽。

111年曾虛白新聞獎報名活動即將開跑！第48屆曾虛白先生新聞獎暨2022台達能源與氣候特別獎維持公共服務報導獎、新聞學術著作獎、信義房屋社區營造與地方創生報導獎、媒體素養獎，以及台達能源與氣候特別獎，鼓勵大眾媒體製播相關內容。

另外，基金會邀請台灣電力公司共同攜手，新增「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」，設有影像及音頻類（含PODCAST），廣邀大專院校學生製作環境與生態永續發展相關議題作品參賽，為環境生態永續發展盡一份心力。

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備受各界肯定的曾虛白先生新聞獎，素有「台灣新聞界普立茲獎」美譽，是台灣歷史最悠久的新聞獎項，除公共服務獎外，近年來攜手企業，陸續設立各類獎項，發揚社會正面力量，善盡社會責任與義務。

基金會表示，凡中華民國境內依法設立之報社、雜誌社及廣播、電視事業機構或專業新聞網站之新聞從業人員，及撰寫新聞報導之自由投稿人，110年7月1日至111年6月30日發表、刊播之新聞作品，皆可報名。收件時間為111年7月1日至20日止，包含新聞學術著作獎在內之各類別獎項皆採線上報名方式。相關獎勵辦法近期將公告於曾虛白先生新聞獎基金會官方網站。（編輯：屈享平）1110601