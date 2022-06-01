飯店逆勢促銷 單點改為吃到飽、康復者優惠住房

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（中央社記者余曉涵台北31日電）COVID-19本土疫情高原期，飯店業者從去年經驗再次促銷外帶餐飲及住房，也有業者將餐飲單點改為限時吃到飽，要搶內用商機，或專門為染疫康復者推出住房專案，用創意逆勢促銷。

受到近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少飯店旗下餐廳都推出外帶餐點搶攻外帶市場，但是內用餐飲、住房方案也在積極優惠搶客。

台北喜來登大飯店發布新聞稿宣布，今天起前1個月，旗下的比薩屋、桃山、SUKHOTHAI「饗食無限」等單點餐廳都首度開放吃到飽，且不分平假日「內用即送半隻龍蝦」。

台北晶華酒店鎖定染疫已康復的族群，即日起至6月30日推出住房專案，台北晶華酒店董事總經理吳偉正說，這是鼓勵康復者自在回歸日常生活，不需要為住宿期間的餐食煩心，同時又能自在使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施，舒緩緊繃許久的心情。

另外，台北凱達大飯店針對雙子座推出優惠，6月底前推出住房專案跟餐飲優惠，要搶攻連續2年都無法好好過生日的雙子座壽星的慶生商機。

北投麗禧酒店則是因應端午節推出相關活動，只要旅客住房就送端午專屬迎賓好禮，包含富有安康寓意的「端午花禮」以及主廚特製擬真版「抹茶鳳凰粽」。（編輯：陳清芳）1110601