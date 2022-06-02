農科園區國際保鮮物流中心將啟用 強化農產出口

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會今天表示，農業生物科技園區「國際保鮮物流中心」已完成建築主體工程，進入測試運轉，預計年中可交付承租公司入駐營運，透過完整冷鏈物流運作，可望強化農產出口。

農委會屏東農業生物技術園區今天發布新聞指出，國際保鮮物流中心工程至今年4月止，已完成建築結構主體，現正進入內部設備測試運轉階段，預計年中即可竣工交付預約承租的全日物流股份有限公司入駐營運。

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農科園區說明，農科園區國際保鮮物流中心占地約3公頃，相關規劃包含1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3000坪。

農科園區並說，竣工啟用後，屆時可望建構一個從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送等系列運作的冷鏈物流服務業務，可增強新鮮農產品理貨與貯運能力，達到穩定蔬果供應、提升產品品質及強化出口外銷的目標。（編輯：陳政偉）1110602