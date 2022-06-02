高中生蛀牙引發囊腫治4年 醫籲重視定期檢查

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奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師陳昭安（圖）表示，民眾若誤以為根尖囊腫病灶是火氣大造成的紅、腫、痛，很可能耽誤黃金治療時間。（奇美醫院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南一名女子16歲時因左上顎處牙齦反覆腫痛，懷疑是惡性腫瘤求醫，經診斷為蛀牙引發的齒源性根尖囊腫，治療追蹤4年後以顯微根尖手術根除，醫師呼籲重視定期檢查牙齒習慣。

奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師陳昭安今天告訴中央社記者，這名病患約4年前到院求診時還是高中生，臨床檢查發現左上顎除了牙齦腫痛、牙齒敲擊會痛及側門齒牙髓壞死外，X光片上也有1個約2×3公分大小的陰影，疑似水瘤包圍左上顎側門齒，並且侵犯到上顎鼻竇，初步診斷為齒源性根尖囊腫。

陳昭安表示，當時為病患進行減壓治療並做病理檢查，切片結果為良性，再進行根管治療，病灶明顯縮小，由於4年後骨頭仍有陰影，評估後施行顯微根尖手術，將根尖的病灶死角徹底根除，目前已完全癒合。

他說，囊腫俗稱水瘤，根尖囊腫主要是由根管內細菌造成，因牙齒蛀牙後，口腔內的微生物逐漸入侵到牙髓腔內，使牙髓組織壞死，細菌分解組織，釋放毒素，骨頭被吸收後，產生病灶，長期衍生下來，尺寸會變大，占據到顎骨空間，由於不容易察覺，一般人通常有症狀時才處理。

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陳昭安表示，造成巨大病灶的牙齒細菌種類多而且複雜，深入牙本質小管後不容易清除乾淨，若根管治療後根尖囊腫不消失，代表根管內外仍有細菌存在，最終還是要手術治療才能根除。

他說，民眾若誤以為病灶是火氣大造成的紅、腫、痛，很可能耽誤黃金治療時間且導致病灶惡化，定期檢視牙齒健康不容忽視，根尖囊腫愈早發現可縮短療程，也不可隨意中斷治療，導致復發風險升高。（編輯：謝雅竹）1110602