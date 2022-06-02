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警方加強端午連假交通疏導 北市百處路口提前到崗

2022/6/2 13:27（6/2 14:41 更新）
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端午節連假將至，警政署2日表示，已責成各警察機關針對易壅塞路段加強規劃交通疏導工作。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月2日
端午節連假將至，警政署2日表示，已責成各警察機關針對易壅塞路段加強規劃交通疏導工作。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月2日
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）端午節連假將至，警政署今天表示，已責成各警察機關加強規劃交通疏導工作；另，北市警方也針對中山北路、忠孝西路口等100處重要路口，今天也提前下午4時派員到崗疏導。

因應3至5日端午節連續假期，警政署今天發布新聞稿表示，為維護連假期間交通順暢與民眾行車安全，已要求各警察機關提前加強規劃相關疏導工作，針對轄內端午節祭祀賽會、民俗活動、觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，預先規劃交通疏導勤務。

此外，除配合交通主管機關落實各項疏導管制措施外，也應對轄內交通瓶頸路段進行盤點，預先協調規劃行車動線、停車處所及預留迴轉及疏導空間。

根據警政署統計分析資料顯示，去年端午節連假期間車禍案件，肇事首因為「未依規定讓車」395件，其次為「未注意車前狀況」349件，「違反號誌管制或指揮」126件為第3位。

警政署呼籲，民眾返鄉、出遊若有長途駕駛必要，應養足精神再上路，並確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，同時可多加利用公路總局於端午連假所推多項公共運輸優惠措施，避免南來北往造成疲勞駕駛。

台北市警察局交通警察大隊也說，為維護端午連假市內交通順暢及行車秩序，特別規劃交通疏導勤務，已要求各分局今天針對中山北路、忠孝西路口等100處重要路口，提前派員於下午4時到崗疏導。

同時，其餘路口則於今天下午4時30分到崗，請駕駛人耐心配合員警、義交指揮。

交通警察大隊指出，連假期間針對市內各觀光遊憩景點、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，也都有增派交通疏導崗位，提醒民眾可儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車前往目的地。

另，針對易聚集人、車潮的地點，北市警方也將加強違規停車取締、拖吊。（編輯：李錫璋）1110602

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