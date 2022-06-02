台澳推藝術夥伴 澳洲辦事處與國藝會簽備忘錄

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）澳洲駐台辦事處與國家文化藝術基金會昨天簽定合作備忘錄，展開「澳台情誼年–藝術交流夥伴」計畫，將提升台澳藝術家在各藝文領域的合作與互訪機會，特別將針對原住民藝術家加強合作交流。

澳洲駐台辦事處發布新聞稿指出，澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）致詞時強調，澳台共享民主價值，豐富多元的原住民文化，以及開放多元的社會與經濟，藝術文化交流對深化雙方友誼至關重要，這項合作備忘錄將進一步促進澳台藝術文化的連結，今年是澳洲辦事處在台成立40周年，澳台友誼深厚、密切，並不斷成長。

國藝會董事長林曼麗指出，國藝會自2018年建立「ARTWAVE-台灣國際藝術網絡平台」以來，持續整合國內外資源，橋接合作管道，其中包含多項與澳洲的交流，此次簽訂合作備忘錄，將是進一步推動台澳文化交流的美好起點。

國家表演藝術中心董事長高志尚、國藝會董事兼台灣銀行董事長呂桔誠、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌都出席簽約儀式。

澳洲駐台辦事處指出，這項合作備忘錄將為雙方建立合作機制，支持雙方在許多領域的合作，包括視覺與表演藝術、文學、文化、政策及專業發展。

澳辦指出，近年來，澳台原住民藝術家透交流互訪建立緊密連結，例如排灣族藝術家武玉玲（Aluaiy Kaumakan）是第一位參加2022年「雪梨雙年展」的台灣原民藝術家。

2022年7月至9月即將在南科考古館舉辦的原住民時裝展「第一浪潮–當代澳台原住民時裝藝術展」（First Wave），更將展現台澳原住民藝文及創意產業的緊密連結。

澳辦指出，參與「澳台情誼年-藝術交流夥伴」計畫的首位澳洲與台灣藝術家將另擇期公布。（編輯：翟思嘉）1110602