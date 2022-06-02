發燒未必染疫 男童腿部有焦痂罹患恙蟲病

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中慈濟醫院小兒科醫師李宇正（右）表示，恙蟲病主要在夏季流行，不會人傳人，台灣全年皆有病例，感染病例數量以花東及離島較多；染病途徑是草叢中帶有立克次體的恙蟎伺機叮咬人類或動物，潛伏期約兩週，病人會出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，會留下焦痂特徵。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）國內本土疫情嚴峻，9歲男童發燒多日，快篩都是陰性，媽媽焦急拿著轉診單到台中慈濟醫院，醫生發現男童腿部有「焦痂」，確認感染恙蟲病，住院治療，翌日孩子活蹦亂跳。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，發燒為染疫主要症狀之一，但發燒不一定等於確診，一名9歲男童發燒多日不退，快篩都是陰性，媽媽心急拿著轉診單到台中慈濟醫院就醫。

男童媽媽指出，4月時家人到東部旅遊，曾在山區被蚊蟲叮咬，回到中部後，孩子活動力不佳、陸續發燒達攝氏40度，那幾天天氣炎熱，孩子卻全身畏寒且鼠蹊部淋巴結腫大、腿部有咬痕。

小兒科醫師李宇正指出，男童腿部咬痕就是恙蟲所叮咬的焦痂，恙蟲病若未治療致死率達6成，就算診斷出來，病情後期變成敗血症，使用正確藥物也可能回天乏術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李宇正表示，恙蟲病主要在夏季流行，不會人傳人，台灣全年皆有病例，感染病例數量以花東及離島較多；途徑是草叢中帶有立克次體的恙蟎伺機叮咬人類或動物，潛伏期約2週，病人出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，會留下焦痂特徵。

男童經收治住院使用四環黴素治療，體溫明顯下降，病情很快好轉，隔日孩子已能活蹦亂跳。（編輯：謝雅竹）1110602