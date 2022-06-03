端午連假首日 蘇花路廊交通順暢南下車潮略減
2022/6/3 11:53（6/3 12:06 更新）
端午連假首日，蘇花路廊花蓮路段3日上午5時起出現南下車潮，警方觀測，車流量較往年連假首日略減，整體交通順暢，將持續在重要路口派駐警力疏導。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月3日
（中央社記者張祈花蓮縣3日電）端午連續假期首日，花蓮地區天氣晴朗，蘇花路廊上午5時起湧現南下車潮，花蓮警方觀測，車流量較往年連假首日略減，不排除下午出現車潮，交通疏導勤務不鬆懈。
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公路總局第四養護工程處統計，蘇花路廊南下車潮上午5時起逐漸湧現，上午7時達到每小時1056輛為最高峰，平均每小時約800至900輛，全線均屬順暢，蘇澳至崇德經蘇花改旅行時間約87分。
新城警分局和平派出所長王祝光接受媒體聯訪指出，蘇花路廊花蓮路段昨天晚間即出現南下車流，經員警觀測，與往年連假首日車流量略減，將持續針對重要路口派駐警力交通疏導，若南下車流量增多，會加入號誌燈管制，讓南下車流快速通過，提醒用路人務必留意號誌管制及員警指示行駛。（編輯：黃世雅）1110603
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