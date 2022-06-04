國研院疫情地圖 一眼掌握各縣市現況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）國研院國網中心團隊自發建置疫情地圖，讓民眾一眼秒懂各縣市疫情現況，網站2年來累計達2000萬瀏覽人次。團隊表示，初衷是希望煮一鍋「石頭湯」，吸引更多人願意加鹽、加糖，做更多加值應用。

國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）代理副主任蕭志榥告訴中央社記者，內部團隊串接約翰霍普金斯大學與台灣衛福部資料，2020年3月自發建置「COVID-19全球即時疫情地圖」，隨著不同資料釋出，團隊從各縣市確診人數呈現、建置確診地圖到現在縣市疫苗施打狀況等都可以快速一張圖掌握。

國研院國網中心生醫團隊研究員莊朝鈞表示，一開始只是希望發揮資料分析與整理專業，讓衛福部每天固定釋出的資料，可以看到長期的趨勢變化，目的是拋磚引玉，讓其他人接棒把資料做後續加值應用，「資料本身就具備力量」。

團隊2020年曾參考台大公衛學院提出各國解封指數，製作出「國際社交距離計步器」，用紅綠燈概念表現「出國停看聽」，讓民眾簡單看懂各國恢復交流的門檻。

2021年隨著疫苗陸續到位，用簡易的電池電量百分比方式，讓民眾秒懂各縣市疫苗施打進度；本土疫情攀升，團隊再進一步開發縣市鄉鎮累計確診地圖與圖表，掌握各縣市疫情現況。

為了更了解網頁的使用者，團隊最近進行問卷調查，從200多份問卷來看，國研院國網中心生醫團隊研究員楊嘉麗分析，造訪網站者一半是民眾，主要是想了解疫情變化，一半是專業人員，包括研究者、學生與產業人士。

楊嘉麗表示，約有15%使用者是公衛體系人員，像是地方首長的助理等，希望透過網頁立即掌握各縣市的疫情動態，約有15%是學生、1成為研究人員，因此也有不少碩博士論文、國際期刊引用網站資料。

另外有1成使用者是產業人員，楊嘉麗指出，有保險業者設計保單，想了解區域疫情資料、突破性感染的定義，作為費率定價準則，也有業界人員想了解當下是否適合到其他國家出差，甚至公司內部也會想了解各國疫情狀況，作為評估不同國家應給予多少出差費用補貼等，「真的完全沒想到大家會有這麼多不同的需求」。

不過，除了國網中心提供的運算資源外，團隊並沒有專門的計畫支持，從網站上線至今，團隊也曾碰過外界質疑或誤解，像是有的使用者會質疑資料欄目不同，但實際上成員主要整理衛福部公布的資料，不做太多額外計算，因此也會跟使用者解釋，資料實際上是不同的機構發布。

過去2年來，國內疫情起起伏伏，團隊坦言也曾想過暫停更新，因為多數資料雖然可以透過應用程式介面（API）自動更新，但少數資料仍需要人力輸入。湊巧的是，一決定更新期限後，沒過多久疫情又有升溫跡象，團隊又決定再次投入更新。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊朝鈞表示，近期台灣開始施打兒童疫苗，這是過去2年來沒有的經驗，因此需要新增資料欄位，除此之外，目前網頁定調會持續更新現有資料，但不會再新增更多功能。未來疫情如果告一段落，網頁也可能轉型成一個靜態的資料庫，資料會盡量保存下來。

這2年來，網站彙整資料並建立多項查詢功能，楊嘉麗說，團隊初衷是想煮一鍋「石頭湯」，希望有人願意加鹽、加糖，帶動更多資料加值運用。（編輯：翟思嘉）1110604