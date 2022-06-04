學生確診增3080例 全國6321校停課
2022/6/4 19:04（6/4 19:20 更新）
教育部4日晚間公布最新確診學生統計數據，國內各級學校累計已有22萬4651名學生染疫，其中22萬3988人為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月4日
（中央社記者陳至中台北4日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增3080例，各級學校累計達22萬4651名學生染疫，全國共6321校全校或部分班級暫停實體課程。
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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國111年1月1日到111年6月4日下午5時30分為止，共22萬4651名學生染疫，其中22萬3988例是本土案例（較昨天統計增3076例），663例是境外移入（較昨天統計新增4例）。
另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共5714校全校暫停實體課程，607校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。（編輯：郭諭儒）1110604
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