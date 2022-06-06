女嬰尿液自肚臍噴出 外科醫修復臍尿管囊腫破裂

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中一名產婦在第17週產檢時，發現胎兒的臍尿管出現囊腫，女嬰出生後第6天，因臍尿管囊腫破裂，尿液自臍帶噴出，進行臍尿管切除手術，術後女嬰一切正常。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，一般外科主任蘇劍秋表示，臍尿管是從膀胱連到肚臍的管腔，在胎兒成長到14週時就會退化、閉合，若未閉合完全就會造成後遺症。每10萬名新生兒，約有1到2.5名胎兒出現臍尿管未退化或異常的情況。

蘇劍秋指出，若新生兒有臍尿管閉合不完全或是臍尿管囊腫等問題，可能造成反覆感染而出現肚臍膿瘍、或肚臍周邊出現蜂窩組織炎、肉芽腫、腹壁膿瘍等症狀，有患者因此產生臍尿管腫瘤。

他說，1歲以下的新生兒臍尿管有異常，但未造成腫塊或發炎等併發症，可持續觀察，或以導尿管引流等方式處理，待寶寶滿週歲後再進行臍尿管切除手術。該女嬰出生後，因臍尿管囊腫破裂發炎，才會緊急進行臍尿管切除手術。

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蘇劍秋也提到，臨床上也見過20、30歲的大人突然莫名腹痛，追查才發現自己臍尿管未完全閉合，當腹腔壓力突然升高時，尿液就有可能透過這個路徑排出，造成發炎感染等問題。

蘇劍秋建議新手媽媽們，在懷孕時要定期用超音波確認胎兒的健康狀態，寶寶出生後多留意一下寶寶的肚臍，如果寶寶的肚臍總是濕濕的，甚至化膿出現反覆發炎的症狀，就要立即就醫檢查追蹤，評估是否需要進一步的處理或治療。（編輯：謝雅竹）1110606