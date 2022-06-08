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非學位境外生110年來台2.7萬人 不及疫情前一半

2022/6/8 17:10
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（中央社記者陳至中台北8日電）受到COVID-19疫情影響，民國110年來台的境外「非學位生」約2.7萬人，較疫情前減少約3.7萬人。教育部長潘文忠今天說，隨著國際逐步恢復正常生活，來台人數應會逐步恢復。

教育部統計，110年來台的境外「非學位生」為2萬7580人。相較於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情前的108年，共有6萬4627人來台，疫情後人數不及疫情前的一半。

今年1月1日到6月7日統計，非學位生入境人數為1893人，其中1462人為非獎學金華語生，192人為華語文獎學金受獎者，72人為台灣優華語獎學金受獎者，167為其他專案非學位生。

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，教育部政策是讓有意來台的境外生，在做好防疫的狀況下，都能依序入境。

潘文忠說，第一波開放是以「學位生」優先，「非學位生」則較晚，但今年3月陸續開放以來，已有越來越多學生來台，4月就有100多人，5月更迅速增加到600多人。

潘文忠對境外生恢復疫情前榮景感到樂觀，他說，國際已逐漸走向恢復正常生活，台灣的邊境管制也將鬆綁，這1、2年各大學累積了相當的防疫經驗，相信能迎接境外生陸續來台。

潘文忠也提到，面對即將到來的暑假，不少境外生將返鄉，會請各校協助，隨時掌握境外生母國及台灣的防疫、檢疫規定，避免進出國門被耽擱。（編輯：陳政偉）1110608

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