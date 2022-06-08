第3階段離岸風電開發面積最大 渢妙環評案過初審

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（中央社記者張雄風台北8日電）環保署今天審查台中渢妙離岸風電環評案，也是目前第3階段離岸風電中開發面積最大者。環委要求開發單位評估陸纜及變電站避開保安林、開發對鯨豚衝擊等，建議初審通過，將送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「台中渢妙離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位表示，本案依據經濟部「第三階段區塊開發」相關規定及期程進行規劃，場址位於台中市外海，離岸最短距離約35公里；單機裝置容量約9至20MW等級，最大總裝置容量1800MW，最大風機數量187座。

根據資料，本案風場總面積約256.87平方公里，也是目前第3階段離岸風電環評送審案件中面積最大者。

與會的漁民權益及環境永續中心代表指出，開發單位使用的定位系統與當地漁民不同，在辨識區位上會有誤差；並希望多加考慮風場對漁業活動的影響，保障漁民權益。

由於在報告中，針對陸域電纜及變電站部分，開發單位表示實際輸配電線路將依後續目的事業主管機關及台灣電力公司所規劃併接設施進行規劃。因此環評委員要求開發單位補充相關生態調查資料，說明衝擊區內稀有植物後續處置規劃及保育對策；並評估陸纜規劃及陸上變電站避開保安林的可能性。

另外，環委提到，計畫中海纜規劃路線應符合經濟部能源局所規劃的共同廊道範圍，海纜埋設深度至少1.5公尺，另外提出在最惡劣情境下，對整體海域及海岸地形變遷、海纜穩定可能衝擊影響評估與因應措施。

此外，環委提出許多生態評估建議，如評估本案開發及鄰近台中港地區開發計畫對鯨豚影響；強化鳥類撞擊影響評估並提減輕對策；強化海鳥及海洋爬蟲類環境監測計畫等。

會議討論約2小時，本案建議修正後過初審、將送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1110608