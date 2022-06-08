西半部9日防大雨 鋒面提前北移10日雨趨緩

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天表示，明天西半部仍然有局部大雨發生，但好消息是鋒面提前北移，10日起降雨逐日趨緩、沒降雨空檔逐漸增加，北部高溫可回到攝氏30度以上，預估逐漸轉為夏季天氣型態。

中央氣象局今天下午更新豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，高雄市山區有局部大雨或豪雨，西半部及東部地區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區慎防積、淹水；連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今天截至下午5時，時雨量以高雄市杉林區集來里達81毫米最多；累積雨量則是在高雄市六龜區160毫米最多，累積雨量前10名中有9處在高雄、1處在苗栗。

林定宜表示，明天鋒面仍在台灣附近徘徊，西半部仍然會有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生。

林定宜表示，目前資料顯示，10日鋒面提前北移，但還有殘留水氣，加上西南風影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，大雨區域主要在中南部，東半部則是局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜提到，11、12日鋒面在台灣北部海面，加上西南風，西半部有短暫陣雨或雷雨，但雨勢更趨緩，降雨空檔增加，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜指出，預計13日之後太平洋高壓較強，鋒面北移至長江流域附近，台灣主要受西南風影響，中南部有局部陣雨或雷雨，其他地區則是留意午後有陣雨或雷雨。

溫度部分，林定宜說，預估明天北部、東北部低溫約22、23度，高溫約27、28度；接著逐日回升，預計10日北部高溫就可達30度以上。

林定宜進一步說明，就氣候上，台灣、華南的鋒面影響期間大致到6月中，6月中之後則會是江淮一帶的梅雨季，「但也不是沒有過鋒面回馬槍的案例」；目前資料顯示逐漸轉為夏季天氣，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110608