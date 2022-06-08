西半部大雨特報 吳德榮：鋒面南北徘徊至12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局今天針對西半部16縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，8日至12日滯留鋒在台灣南北徘徊，各地防劇烈天氣；13日鋒面北移至台灣北部海面，降雨轉以西南風迎風面的中南部為主。

中央氣象局今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，西半部地區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，8日至12日「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮指出，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生，累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化及氣象局的特報。當「滯留鋒」減弱或離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和；12日「滯留鋒」逐漸北移，有較大雨勢，仍需注意。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日「滯留鋒」在台灣北部海面，「西南季風」偏強；中南部有明顯降雨，北部、東半部晴熱，花東則有「焚風」。（編輯：黃世雅）1110608