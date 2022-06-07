南橫公路梅山口至向陽 8日上午7時起預警性封閉

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高雄山區近日因大雨常有坍方落石，公路總局第3區養護工程處表示，南橫公路梅山口至向陽段8日上午7時起將實施預警性封閉至下午5時。（公路總局第3區養護工程處甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄山區近日因大雨常有坍方落石，公路總局第3區養護工程處表示，南橫公路梅山口至向陽段雨量8日仍將達大雨等級以上，因此明天上午7時起將實施預警性封閉至下午5時。

公路總局第3區養護工程處今天傍晚發布新聞稿表示，近日山區天氣不穩定，南橫公路梅山口至向陽路段常有突發性坍方落石，中央氣象局7日至8日發布大雨至豪雨特報，預測雨量值將超出封路標準大雨等級以上。

公路總局第3區養護工程處指出，梅山口至向陽路段落石增加，雖已立即排除，但研判氣象水情及道路狀況，為確保用路人安全，將於明天上午7時實施預警性封閉，預計下午5時解除預警性封閉，再恢復正常管制通行機制。

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高雄山區近期午後多雨，南橫公路易有土石滑落，公路總局甲仙工務段昨天清晨發現天池往埡口路段有土石坍方，緊急管制封閉道路。今天受大雨影響，梅蘭明隧道口也有邊坡落石。

第3區養護工程處甲仙工務段長陳正偉對中央社記者表示，南橫公路下雨容易有落石，搶修機具均已進駐待命，並由保全人員持續巡視警戒，但為了遊客安全，部分路段仍實施預警性封閉，也呼籲遊客雨天盡量別上山。（編輯：郭諭儒）1110607