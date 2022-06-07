苗栗三義雨量累積165毫米 8日西半部仍需防豪雨

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局表示，今天時雨量以彰化達76毫米最多，截至下午5時許，累積雨量則以苗栗縣三義鄉165毫米最多；明天西半部仍要注意豪雨，預估9日起鋒面逐漸北移，北部則需要等到12日降雨才會減緩。

中央氣象局今天下午更新豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣及高雄市有局部大雨或豪雨發生，西半部、東北部及東部地區並有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積、淹水。

根據氣象局網站，今天截至下午5時20分，累積雨量以苗栗縣三義鄉165毫米最多，其次是台中市大安區164毫米；累積雨量前10名大多位在苗栗、台中、高雄等地。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天最大時雨量在彰化地區，中午12時左右達76毫米，其他西半部地區大致在下午2時至3時之間，時雨量約60毫米左右；目前是鋒面移動的空檔，但晚間或是入夜後仍可能會再有雨勢。

黃恩鴻指出，今明兩天鋒面在台灣上空，雨帶會一直有明顯影響；9日至11日鋒面北移，南部降雨的情況稍緩，但中部以北仍然有局部陣雨或雷雨，不排除有大雨發生的機會。

黃恩鴻說，12日鋒面逐漸北移，中部以北仍有水氣殘留，但降雨趨緩；13、14日環境轉西南風，各地多雲、有機會見到陽光，中南部迎風面清晨至上午有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，今明兩天北部高溫約攝氏25度左右，9、10日會再回升1、2度，週末約達28度，呈現逐漸回溫的情況。（編輯：吳協昌）1110607