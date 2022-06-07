南橫公路大雨梅蘭明隧道口落石 工務段火速排除

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）受鋒面影響，南橫公路近來午後多雨造成土石滑落，高市六龜警分局指出，梅蘭明隧道口下午1時許發生邊坡落石；甲仙工務段目前已調派機具清除完畢，可以正常通行。

高雄山區近期午後多雨，南橫公路易有土石滑落，公路總局甲仙工務段昨天清晨發現天池往埡口路段有土石坍方，緊急管制封閉道路。今天受大雨影響，梅蘭明隧道口也有邊坡落石。

高雄市政府警察局六龜分局指出，受鋒面影響，桃源區下午1時30分許發生強降雨，台20線101.1公里處梅蘭明隧道東洞口邊坡落石嚴重，甲仙工務段派保全人員進行東、西兩端管制人車禁止通行及現場置放交通錐警示。

六龜分局新聞稿表示，目前桃源區仍下著大雨，邊坡落石持續掉落，呼籲用路人注意行車安全。

甲仙工務段段長陳正偉下午接受中央社記者電訪表示，目前山區雨勢不大，除了梅蘭明隧道口外，也有部分路段有零星落石，公路總局已調派機具上山清理，目前已清除完落石，可以正常通行，現場由保全人員戒護守視。

陳正偉說，據中央氣象局預估資料，明天雨量不會太大，若無突發狀況，應可照平時規劃開放梅山管制站及向陽管制站段通行。（編輯：郭諭儒）1110607