大雨釀台72線巨石崩落 苗栗縣多路段坍方中斷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）梅雨鋒面來襲，苗栗縣多處路段發生落石坍方，剛搶通不到3天的苗126線25至30公里處再度封閉搶修，台72線出磺坑東向車道邊坡也傳出巨石崩落，交通中斷，請駕駛人改道通行。

梅雨鋒面過境，苗栗縣公館鄉台72線27.4公里出磺坑東行線（往大湖方向），下午3時許發生邊坡山壁落石崩落，巨大落石占據車道，警方獲報到場，緊急在前方2公里客屬大橋路口拉起封鎖線，實施道路封閉管制。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中指出，台72線是後龍往來大湖的主要道路，因近日大雨不斷，導致坍方落石致交通中斷，目前公路總局第二區養護工程處苗栗工務段已派機具進行清除，開放通車時間再另行公告，道路封閉期間請駕駛人改走苗119甲線接省道台6線改行駛。

大雨下不停，頭份分局田美派出所員警下午執行巡邏勤務，行經南庄鄉田美村苗124乙線6.6公里路段，發現土石坍落，道路被泥流、傾倒樹枝淹沒，立即在現場放置交通錐、爆閃燈，並通報南庄鄉公所清潔隊前往處理，頭份分局副分局長吳國偉說，目前該路段雙向暫時封閉，請用路人改走苗124線，並提醒近來山區因雨易造成土石鬆動，請用路人小心通行。

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另外在明德水庫周邊、苗126線25至30公里路段，上一波梅雨鋒面來襲時造成坍方中斷，經縣府工務處加派大型重機械清除坍方土石，4日下午才剛完成搶通，不料這波鋒面帶來間歇性強降雨，今天又再次崩塌，交通再度中斷。

縣府工務處表示，苗栗縣山坡地範圍占全縣面積87%，其中大部分為丘陵台地，今年4月至今，連續遭逢春雨及梅雨來襲、鋒面滯留，帶來豐沛雨量，造成全縣多處道路邊坡崩塌、路樹倒塌、積水等阻礙通行案件層出不窮，目前全處總動員並要求各區緊急搶修廠商增派機具及人力，全力投入緊急搶通工作。（編輯：方沛清）1110607