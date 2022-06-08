降蝗災損失 台科大農田守護者獲德iF設計新秀獎

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台科大設計系學生賴謙忱有感於蝗災對中東和非洲造成經濟、糧食危機，因此設計作品「農田守護者」，可吸引蝗蟲進入並轉化為肥料或糧食，以降低蝗蟲害造成的各樣損失，榮獲德國iF新秀設計獎肯定。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月8日

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（中央社記者許秩維台北8日電）台灣科技大學今天表示，德國iF新秀設計獎得獎結果近日公布，台科大共9件作品獲獎，其中可降低蝗蟲災害損失的農田守護者獲最高獎8000歐元獎金。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，德國iF設計新秀獎是全球頂尖設計學生們角逐的設計獎項，今年共6400多件作品參賽，85件作品獲獎；經與iF官方確認，台科大在iF設計新秀獎的獲獎數量與獎金總和，是今年參賽國家與學校中表現最傑出的。

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台科大設計系學生賴謙忱有感於蝗災對中東和非洲造成經濟、糧食危機，因此設計「農田守護者」，這套採人力腳踏發電、選用當地竹材為原料的農用設備，可吸引蝗蟲進入並轉化為肥料或糧食，以降低蝗蟲害造成的各樣損失，獲最高獎8000歐元獎金（約新台幣25萬元）。

台科大校長顏家鈺表示，看到學生能如此卓越的成就和設計能力，也展現台科大對永續發展議題的在地關懷與產業發展的關注，未來希望學生跳脫原有框架，創造屬於自己的價值。（編輯：張芷瑄）1110608