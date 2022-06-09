教團反2歲幼兒入混齡班 教育部澄清設有3條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北9日電）包括全教總、靖娟基金會等團體，反對教育部預告修正幼照法施行細則，讓2歲學齡幼兒混齡到3歲班級。教育部則澄清設有3個條件，不會產生各種年齡同時在一個班級的情形。

教育部日前預告「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條修正草案，考量幼兒接受教保服務的權益及家長送托的需求，明定教保服務機構未設置2歲至未滿3歲幼兒的班級（2歲專班），或2歲專班已無招生餘額，而招收3歲以上至未滿4歲幼兒班級尚有餘額者，可以招收未滿3歲，而於當學年度當月滿3歲的幼兒。

上述政策引發教育團體反彈，靖娟兒童安全文教基金會8日發出聲明，認為政府不該只看收托率，卻未顧及幼兒照顧品質與教師工作權益，擔心政策若推動，幼教業者基於成本考量，就不會有設立2歲專班的意願，等於宣告「2歲專班泡沫化」。

全國教師工會總聯合會今天上午也到教育部陳情，要求即刻停止2歲混齡政策。理事長侯俊良表示，混齡班級人數多，2歲幼童易被教師忽略，政府真正該做的是擴張2歲專班。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，教育部預告修正「幼兒教育及照顧法施行細則」的消息曝光後，就有上萬筆家長留言，足見社會對2歲混齡的反對態度，呼籲教育部應懸崖勒馬。

對此，教育部今天稍晚發出新聞稿，解釋是依照立法院提出的臨時提案，並徵詢相關團體意見後，才循法制作業程序進行草案預告，將持續廣徵各界意見，再研議修法。

教育部也澄清，修法只是調整讓「生理年齡」滿3歲的幼童，能與「學齡」3歲的幼童，有機會在同一個班級，原來已採2個以上年齡混齡編班的幼兒園，則不是本次修法適用的對象，因而不會產生各種年齡同時在一個班級的情形。

教育部表示，幼兒園須同時符合3個條件，包括必須設有3歲專班；未設置2歲專班或2歲專班已額滿、3歲專班有餘額；幼兒必須生理年齡滿3歲的當月才可入班。

對於教育團體呼籲增設2歲專班，教育部表示，從民國106年至今，已增設765班，預計未來2年會再增設172班；同時也在審慎研議改善師生比，規劃增置人力，減輕各班級教保服務人員負擔。（編輯：陳清芳）1110609