AI藏種族歧視因子 清大跨國團隊揭醫學倫理隱憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

清大資工系助理教授郭柏志（左）與麻省理工學院、哈佛大學、史丹佛大學、多倫多大學等學校跨國合作，分析超過20萬名病患的胸部、頸椎、手部X光及胸部電腦斷層掃描，發現人工智慧有「歧視」問題，相關研究成果登上國際頂尖期刊「刺胳針數位健康」（Lancet Digital Health）。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）清大資工系助理教授郭柏志與麻省理工學院等校研究發現，採AI深度學習演算法判讀X光片及電腦斷層掃描時，會分辨人種，進而影響醫療判斷準確率，被視為人工智慧的種族歧視。

清華大學今天發布新聞稿指出，郭柏志與麻省理工學院、哈佛大學、史丹佛大學、多倫多大學等校跨國合作，分析超過20萬名病患的胸部、頸椎、手部X光及胸部電腦斷層掃描，發現人工智慧有「歧視」的問題。此研究成果日前登上國際頂尖期刊「刺胳針數位健康」（The Lancet Digital Health），吸引外媒報導。

郭柏志指出，透過AI人工智慧協助診療發現，白人的醫學影像有問題卻沒被檢查出來的誤判率是17%，黑人的誤判率卻達28%。醫學影像的誤判，會影響急診、醫療給付等資源分配。

郭柏志說，醫界近年大量引進人工智慧，透過智慧診療及醫學影像識別技術等有助於醫生更準確診斷，原是造福病患的好事，但這項研究揭露隱憂，提醒應注意醫療倫理，避免人工智慧產生的醫療不平等現象。

郭柏志表示，未來要如何去除歧視，讓各族群醫學影像判讀都有一致的準確率，為下一階段努力的目標。（編輯：戴光育）1110609