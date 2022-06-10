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台鐵公司化
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台鐵公司化2/87

客運業協助類火車款項 台鐵：已陸續撥款

2022/6/10 11:25
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（中央社記者余曉涵台北10日電）日前傳出有遊覽車及客運業指5月1日勞動節台鐵大部分列車停駛時，支援營運「類火車」，但至今卻未收到台鐵應付款項。台鐵局今天表示，已陸續撥款。

台鐵工會針對台鐵公司化爭議，在今年勞動節時發動不加班活動，當天大部分列車都停駛，交通部規劃了12條「類火車」路線，協調遊覽車及客運業者支援，依照火車班表行駛，另協調公路客運業加班。

日前傳出有支援「類火車」的業者指還未收到台鐵應付的款項約新台幣200多萬元，公路客運100多萬元加班費，台鐵也欠款。交通部長王國材昨天也指台鐵沒誠意，要求趕快給付費用。

台鐵局今天發布新聞稿表示，6月2日起陸續接獲10家客運業者派車單及請款發票資料，已於昨天（9日）撥款給3家業者，包含國光客運、屏東客運、及皇族通運公司，總共111.6萬元。

台鐵局表示，其餘7家客運公司也將加速辦理書面驗收，預計6月13日即可全數撥款。

台鐵局說，特別感謝10家客運業者及公路總局於五一勞動節開行客運的協助。（編輯：陳政偉）1110610

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