傳指揮中心6月底解散 陳時中：想太多了吧

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傳指揮中心6月底將解散，指揮官陳時中10日對此表示，「想太多了吧」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北10日電）傳指揮中心6月底將解散，外界質疑是為指揮官陳時中參選鋪路。陳時中今天對此表示，「想太多了吧」，目前沒考慮這些事，只考慮如何說明疫情，共同抗疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，超過99.6%都是輕症及無症狀個案，外傳中央流行疫情指揮中心可能在6月底解散，是否為陳時中參選鋪路引發關注。

陳時中下午在疫情記者會說：「想太多了吧。」他也表示，等到6月底，如果事情發生了大家就會知道，他目前沒有考慮這件事情，只考慮要怎麼跟外界說明疫情，希望共同抗疫。

新北2歲男童「恩恩」染疫身亡，恩恩的爸爸控1922專線涉延誤轉送。陳時中昨天表示，1922專線不具公權力。國民黨立法院黨團曾銘宗引述法條直指1922執行勤務時就是法律上所稱公務員，當然有公權力。

陳時中說，他認為有些立委明知故問，重申委外業務的職權與分工都相當清楚，1922早在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時期就成立，是疫情通報及諮詢的專線，和1925安心專線一樣，不會直接執行公權力，只會入案通知，就像張老師專線也是和政府合作的專線，他們不會指派救護人員做事，這點很清楚。

日本今天起開放台灣在內的98個低風險國家地區旅客，以旅行團方式入境觀光，有媒體詢問，民眾旅遊回台是否會增加國內疫情風險。

陳時中說，國內疫情風險和去哪個國家沒關，而是和管制措施有關，目前看來，日本疫情並沒有特別嚴重，邊境也還沒有要開放觀光的旅客，或是降低居家檢疫天數。（編輯：管中維）1110610