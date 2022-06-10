保障受僱醫師勞動權益 工會與立委促修醫療法

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（中央社記者范正祥台北10日電）在彰化基督教醫院服務近25年的醫師邱足滿，眼看將退休，卻突然收到不續聘通知，引發爭議。台北市醫師職業工會與民進黨立委洪申翰今天共同呼籲修正「醫療法」，保障受僱醫師勞動權益。

彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿6月4日發出公開信表示，她在彰化基督教醫院服務長達25年，眼看退休將屆，5月30日卻無預警收到不續聘通知，質疑院方以10天之差規避退休金，更指出許多醫師都曾被同樣對待。

台北市醫師職業工會與洪申翰今天於立法院召開記者會，邱足滿、台灣皮膚科醫學會監事代表楊佳懿與會，共同提出訴求促請衛生福利部制訂醫師契約範本，落實基本權益保障，並盼勞動部針對現行各醫院與主治醫師之間勞動契約，展開全面調查及督導，也呼籲立法院將醫療法勞動權益專章列為優先議案儘速完成審查。

邱足滿表示，自己半輩子努力奉獻給彰化基督教醫院，最後換得的竟是如此待遇。她說，「為什麼我們沒有勞動權益」，希望主管機關重視受僱醫師勞動權益。

楊佳懿指出，過去類似案例在醫院裡層出不窮，此類案件，醫院不續聘主治醫師通常不給予任何理由，僅主張「主治醫師不受勞基法保障」、「雙方間為委任契約關係」，即片面宣稱解聘程序合法；呼籲衛福部及立委重視主治醫師長期缺乏法律保護勞動權益，儘速審查及通過醫療法有關聘僱醫師勞動權益專章的立法。

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台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，現行法規只將住院醫師納入勞基法保障，主治醫師、公職醫師及診所醫師仍被排除在外，因此醫院大多與主治醫師簽訂「一年一簽」定期契約，如何保障主治醫師權益，主管機關更應提出有力作為。

洪申翰表示，去年12月他和民進黨立委賴惠員及范雲共同提案，在醫療法裡面增訂醫師勞動權益專章；希望立法院下會期有機會進行法案逐條審查。（編輯：蘇志宗）1110610