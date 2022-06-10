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學生確診增6731例 全國6059校停課

2022/6/10 19:21（6/10 19:54 更新）
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教育部10日晚間公布國內最新確診學生統計數據，各級學校累計已有26萬8518名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月10日
教育部10日晚間公布國內最新確診學生統計數據，各級學校累計已有26萬8518名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月10日
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（中央社記者陳至中台北10日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增6731例，各級學校累計達26萬8518名學生染疫，全國共6059校全校或部分班級暫停實體課程。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國111年1月1日到111年6月10日下午5時30分為止，共26萬8518名學生染疫，其中26萬7835例是本土案例（較昨天統計增6726例），683例是境外移入（較昨天統計新增5例）。國小是大宗，占了9萬6884例。

另外，教育部截至下午3時統計，全國共5363校全校暫停實體課程，696校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。（編輯：管中維）1110610

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