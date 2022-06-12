中油續吸收國際漲幅 汽柴油價格13日起不調整

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（中央社記者張璦台北12日電）國際油價上漲，中油今天表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，13日凌晨零時起，每公升價格均不調整。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.3元。

台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調高7月銷往歐亞地區原油官價及北半球正值夏季駕車出遊旺季等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲4.17美元，新台幣兌美元匯率貶值0.295元，國內油價依公式計算漲幅為3.72%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲7.6元及9.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收7.3元及9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收7.6元及9.3元，國內汽、柴油價格不予調整。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的7.6元及9.3元均由中油吸收，累計今年至5月底止，共吸收約127.92億元。（編輯：蘇志宗）1110612