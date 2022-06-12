陳時中確診 侯友宜、黃珊珊祝早日康復

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（中央社記者陳昱婷、王鴻國台北12日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天快篩陽性確診，新北市長侯友宜對此表示，期待陳時中早日康復，回到工作崗位；台北市副市長黃珊珊說，辛苦了，要好好休息。

侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，對於陳時中確診一事表示，期待陳時中能早日康復，回到工作崗位。

黃珊珊下午出席「2022台北市跨境電商實作總決賽」接受媒體聯訪時說，現在每天新增幾萬例個案，很容易確診，所以陳時中辛苦了，祝福早日康復，因為真的很不舒服，這幾天要好好休息。

由於國民黨台北市長參選人蔣萬安5月已確診，有意投入台北市長選戰的黃珊珊也染疫，被認為有望代表民進黨參選台北市長的陳時中則在今天確診，媒體詢問，確診是否形同拿到參選台北市長的入場券。

黃珊珊笑著表示，保護好自己最重要，確診後也不見得有保障，像新黨籍台北市議員侯漢廷還二度確診，仍要非常注意。

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此外，侯友宜指出，新北市10日新增8858例病例，11日升高到1萬728例，今天又降到5772例，主要是因為昨天中央系統上有些狀況，導致昨天公布的病列中，有部分應要列到今天才對，確診趨勢是穩定往下的。

侯友宜說，居家隔離及居家照護人數也持續下降，並為確保醫療量能調整集中檢疫中心床數中，但仍要持續觀察並做好防疫，穩定疫情，讓民眾能回到正常生活，守住中重症及死亡率。（編輯：方沛清）1110612