拿僑委會標案做獨家新聞 NCC要求華視提改善報告

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（中央社記者蘇思云台北15日電）華視前代總經理陳雅琳先前被質疑以僑委會標案出國做獨家新聞，NCC今天決議，檢視報導內容，認定不足以構成對價關係，不過，華視新聞部人員不應參與業務部活動，並要求華視提出具體改善計畫。

僑委會招標製作「全球僑愛 心繫台灣」節目，華視承接僑委會新台幣1200萬元標案出國製作節目，不過，華視與華視新聞資訊台另外在4月7日及4月17日分別報導有關台灣駐美大使與駐德大使新聞，並標上「獨家新聞」，引發外界質疑踩新聞置入紅線。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天對此案做出決議，NCC副主委暨發言人翁柏宗在例行記者會上表示，根據廣播電視法第2條第9款，置入性行銷定義是為事業、機關、團體或個人行銷或宣傳，基於有償或對價關係，在節目中呈現特定觀念、商品、商標、服務或其相關資訊、特徵等行為。

翁柏宗表示，檢視華視報導內容，是在探討瞭解台美與台德的外交關係，跟僑委會「全球僑愛 心繫台灣」影片製作的標案要求與內容不同，僑委會標案並沒有要求採訪大使，是華視在服務建議書有這樣建議。至於是否有置入跟對價，外部審查認定沒有對價關係，委員會也認為不足以構成對價關係。

NCC官員也說，僑委會標案跟華視另外處理的2則新聞內容不同，一個屬於僑外事務，一個是外交事務。

不過，翁柏宗表示，NCC認為新聞部門共同參與標案與新聞專業自主的要求有所衝突，函請業者就下列事項改進，並提出具體改善計畫：包括落實編輯室公約，針對經理人兼新聞部主管職責應明確區分，新聞部人員不應參與業務部活動，以維持新聞專業自主，落實編業分離。（編輯：潘羿菁）1110615