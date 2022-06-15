中國暫停輸入台灣水產品 柯文哲批是在製造問題

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）中國今天稱在從台灣輸入的冷凍白帶魚包裝上檢出COVID-19病毒，將暫停相關企業進口申報一週。台北市長柯文哲說，中國這些做法只是在製造問題，應該要有申訴管道。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，對於中國稱從台灣進口的冷凍水產品外包裝驗出COVID-19病毒，柯文哲表示，中國這些做法只是在製造問題而已。

柯文哲說，正常來講，如果雙方關係良好，有一方對另一方的產品不滿意，應該先講、先抱怨，訂個觀察期，真的做不好才停止進口，中國現在卻是前一天說明天要停止，「台灣人會爽嗎？」

柯文哲重申，他還是主張雙方要有交流、抱怨或申訴管道，不是突然出招，這樣只會讓關係越來越糟。

此外，台北市政府多名公務員上班在PTT發表政治言論，引發網軍疑雲，社民黨台北市議員苗博雅為此在議會要求交通局運輸資訊科長林育生唸出自己的網路言論，遭柯文哲質疑是羞辱公務員，苗博雅則反擊柯文哲在認知作戰，並列舉多項柯文哲羞辱公務員的黑歷史。

柯文哲強調，誰有網軍、誰沒網軍，大家心理有數，「台北市員工上PTT留言就被說是網軍，你相信嗎？」

柯文哲說，公務員在上班時間打混摸魚，看PTT、臉書等，應該自己節制，而不是封鎖整個市府外網，他相信最好的管理就是不用管理，要建立有榮譽的紀律，不是靠外部力量去管理。（編輯：李亨山）1110615