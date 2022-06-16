網傳蔡總統快篩陽蘇貞昌暫代 指揮中心：不實訊息

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）本土疫情持續，有政府官員也確診，網傳總統蔡英文快篩陽性、行政院長蘇貞昌暫代總統府工作的訊息，疫情指揮中心今天下午緊急闢謠，這是不實訊息，民眾勿轉傳以免觸法。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，有關網路流傳「中招！蔡英文快篩陽性！蘇貞昌暫代總統府工作」相關貼文圖卡，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，此為有心人士散播假訊息。

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羅一鈞呼籲，民眾不要輕信謠言。蔡總統目前身體狀況良好，並無確診COVID-19。任何有關疫情訊息均由指揮中心統一對外公布，民眾勿輕信社群軟體流傳消息。

羅一鈞提醒，民眾防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢（如衛生福利部、經濟部、外交部、內政部等），收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。（編輯：陳政偉）1110616