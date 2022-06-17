中持續吸收漲幅 下週汽柴油估漲0.1元

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）由於利比亞產油停擺，產量驟減，加上中國5月原油進口量創4個月來新高，持續推升油價；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估日20凌晨0時起，汽、柴油每公升價格各漲新台幣0.1元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。

依據中油浮動油價公式，累算至6月16日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶119.90美元，較上週120.07下跌0.17美元；新台幣兌美元匯率為29.731元，較上週29.512元，貶值0.219元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲7.8元，柴油調漲9.4元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，持續實施平穩措施，吸收漲幅；因此，預估20日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格均調漲0.1元。（編輯：楊蘭軒）1110617