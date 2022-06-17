南科三期環評通過初審 將二度闖環評大會

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）南科三期開發環評案今天於環評專案小組審查，經過委員審議、要求新增植栽以原生種為限、評估提升園區透水率後，建議讓開發案通過環評，南科三期環評將二度進環評大會。

行政院環境保護署今天召開「南部科學園區台南園區三期基地開發計畫環境影響說明書」與「台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計畫（第十一次變更）環境影響差異分析報告」等2案專案小組第3次聯席初審會議。

南科三期開發案環評多舛，原本因開發基地鄰近八角寮疑似遺址且開發基地面積接近100公頃，遭環評委員認定對環境有重大影響之虞，建議進入第2階段環境影響評估，後在開發單位承諾縮減開發規模、就地保存考古遺址等規劃下，重回專案小組審查。

為獲取環評委員支持，開發單位今天提出規劃生態綠廊、三期基地營運階段每5年進行生態保育區成效檢討、增加三期基地透水面積、提高水資源再利用讓全區用水回收率提高至82%、自主加嚴放流水標準等承諾。

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在小組審查時，開發單位承諾大致獲得環評委員同意，環評委員也額外建議氨氮承諾值有短中期改善目標、未來三期植栽以原生種為原則等。

最後，專案小組會議要求開發單位補充南科一、二期及南科三期的危害性化學品進行整合管理規劃、新增植栽應以原生種為限、評估提升園區空地透水率至少80%可能性等，建議此案可以通過環評送環評大會審查，這也將是南科三期開發案將二度闖關環評大會審查。（編輯：陳政偉）1110617