高中若未落實早自習學生自主 遭檢舉將逐案查核

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（中央社記者陳至中台北18日電）高中早自習1週至少4天由學生自主規劃，8月1日起實施。學生團體擔心學校不落實或迂迴規避，教育部今天說，會列到校視導項目，學生也可向政府相關信箱檢舉，將逐案查核。

教育部於3月正式發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，將每週全校集合活動（如朝會）調整「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用，學生可於第一節上課前（約8時10分）到校。

台灣青年民主協會近日在臉書專頁指出，教育部訂出「自我檢核表」，但部分學校恐怕不會照實填寫，仍透過各種名義如打掃活動等，要求學生仍須在7時30分到校。青民協呼籲教育部不能只被動讓各校自我檢核，也應積極抽查各校執行情形。

對此，教育部今天傍晚以文字回應中央社，已於3月底發函全國高中，要求依民主程序訂定校內早自習規範及配套措施，必須在7月中旬前完成。

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教育部會持續督導各縣市，確保政策落實。如果學校未照實填報自我檢核表，會納入經費獎勵、補助的參考依據，學校相關人員的考核也會受影響。縣市政府沒有確實督導，則由教育部納入一般性補助款考核。

除此之外，教育部會透過定期的學生自治營隊、與署長有約、青年諮詢會等，建立溝通管道。個別學生如果想檢舉，也可直接寄信到教育部或國民及學前教育署信箱，將逐案積極查核，並追蹤到改善為止。（編輯：卞金峰）1110618