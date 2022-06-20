42項人用抗生素治犬貓有共識 農委會盼儘速上路

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）防檢局今天表示，疾管署認同人用抗生素用於犬貓等非經濟動物的指引由獸醫界訂定，防檢局未來將採認台北市獸醫師公會指引；農委會副主委黃金城說，樂見42項藥品儘速公告上路。

人用藥品供犬貓等非經濟動物使用的制度健全化，攸關性命救治。其中關於人用抗生素是否開放給犬貓等非經濟動物使用議題，近期受時代力量立委邱顯智、民進黨立委高嘉瑜等人關注，農委會也已召開記者會宣布全力推進。

不過農委會與衛福部雙邊在開放品項數目、指引訂定等2大面向上，仍有不同看法。因此雖然雙邊協議時預計7月間將由農委會、衛福部召開次長會議敲定，然而7月在即，能否順利完成，備受關注。

農委會防檢局指出，衛福部疾管署原則上已經不對開放品項數目有意見，也認同由獸醫界訂定使用指引，預計7月召開的次長會議，時間由衛福部敲定，結果確立之後，防檢局將公告42項人用抗生素准用在犬貓等非經濟動物上，也就是用暫行品項上路。

防檢局表示，公告時將採認台北市獸醫師公會出版的「獸醫伴侶動物抗生素使用指引手冊」，這份指引參考了丹麥等國獸醫界的藥品使用指引訂定。

由於動物福利深受關注，邱顯智、高嘉瑜積極協調衛福部、農委會，將「開放42項藥品及由獸醫界訂定使用指引」共識化成文字，6月底前各有會議推進。台北市獸醫師公會理事長張振東接受中央社記者電話訪問時表示，預計22日化成文字。台大獸醫專業學院院長張芳嘉則說是27日。

農委會副主委黃金城表示樂見其成，目前防檢局建議的42項，大部分都是第一、二級抗生素，待雙方敲定後，農委會就會公告上路。

為何國內犬貓等非經濟動物的動物用抗生素不夠用。黃金城說明，抗生素是殺菌用，但因動物用抗生素經濟規模不如人用的，使得藥廠不積極申請動物用抗生素藥證，品項少造成動物使用抗生素後抗藥性問題容易發生，所以必須導入人用抗生素救治犬貓等非經濟動物。

黃金城表示，人用抗生素持續有新藥推出，未來持續滾動式檢討准用於動物，可避免犬貓等寵物發生抗藥性，獲得更妥善的救治。

張芳嘉指出，第一級抗生素使用後產生抗藥性，會改用第二級；但特定疾病所需抗生素，還沒在可能開放使用的名單上，例如治療癌症、有抗藥性後需用的第三級抗生素等。（編輯：張雅淨）1110620