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國資圖中信銀行攜手 民眾借閱書籍可拿球票

2022/6/20 16:38（6/20 17:11 更新）
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國立公共資訊圖書館與中國信託商業銀行攜手，連續7年舉辦閱讀全壘打活動，今年串連棒球、籃球，借書並完成任務即可獲得中信兄弟主場門票。中央社記者趙麗妍攝 111年6月20日
國立公共資訊圖書館與中國信託商業銀行攜手，連續7年舉辦閱讀全壘打活動，今年串連棒球、籃球，借書並完成任務即可獲得中信兄弟主場門票。中央社記者趙麗妍攝 111年6月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）國立公共資訊圖書館與中國信託銀行連續7年，攜手舉辦閱讀全壘打活動，今年串連棒球、籃球，民眾借閱書籍可兌換中信兄弟主場球票，完成任務可獲贈中信特工主場門票。

閱讀全壘打今天在國資圖舉辦記者會，教育部常務次長林騰蛟、國資圖館長劉仲成、中國信託育樂公司董事長陳國恩以及活動代言人魏嘉豪出席。今年的活動主題是「人生教練學」，強調每個人心中都有一個教練，引領自己步上人生正軌、擁有信念。

陳國恩致詞指出，中國信託投注資源支持體育產業，將運動作為公益引擎，閱讀全壘打串連閱讀、運動、反毒，閱讀全壘打推動至今，足跡遍佈全台17縣市、119圖書館，超過91萬人次參與。

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劉仲成表示，閱讀即生活，閱讀是最好的精神食糧，運動可增強抵抗力，鼓勵民眾多多閱讀。

「2022閱讀全壘打－夢想象前行」今年共有新北、苗栗、台中、彰化、南投5縣市，30所圖書館串連，首波活動自6月28日至8月7日止，民眾到參與的圖書館借閱3本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟平日主場內野門票1張；10月由中信特攻接棒，活動預計送出1萬4000張門票。（編輯：陳仁華）1110620

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