新增個案維持4萬例以下？疫情記者會主持名單未定

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）睽違一個半月，COVID-19新增本土個案昨天首降至3萬多例，今天新增案例是否維持4萬例以下受關注，指揮中心下午2時記者會說明，但目前主持名單未定，據悉待中午才會揭曉。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，但昨天新增3.5萬例，是自5月5日以來最低，各縣市新增個案數都沒有超過6000例，數據降低可能與週末效應有關，還需要持續觀察，但中央流行疫情指揮中心推估未來一週只會增加1到2成，本週每日確診數應該會落在5萬例以下。

指揮中心指揮官陳時中12日快篩陽性經診斷確診，昨天凌晨解除隔離，但仍沒出席下午疫情記者會，缺席原因為快篩結果仍陽性、有輕微咳嗽症狀，今天是否回歸主持指揮中心下午2時疫情記者會，各界關注。

指揮中心提醒，陳時中是以比較高規格應對，企業不需要以特例拿來通案使用，快篩結果並不影響後續7天，還是可以外出、工作，因為認為不具有傳染力，如果有人額外自我要求，不違反規定下都可接受。

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指揮中心昨天公布，全台專責、負壓病床共1萬4137床、空床數6653床、空床率47.1%，由於全國確診人數持續下降，專責醫療資源壓力逐漸緩解，研擬下修專責病房開設數目，讓不屬於染疫確診，需進行一般手術的北部病患可以恢復治療，中南部仍須視本週疫情調整；相關規劃是今天記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至6月19日，本土輕症、無症狀個案累計325萬3676例、占99.61%，中症累計7654例、占0.23%，重症累計5266例、占0.16%。（編輯：張雅淨）1110621