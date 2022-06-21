SNOOPY背起中華郵政包包 聯名商品30日登場

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（中央社記者余曉涵台北21日電）中華郵政今天表示，30日將推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，知名卡通人物SNOOPY會戴上中華郵政的郵差帽、背上郵差包，要搶攻SNOOPY粉絲商機。

SNOOPY在台擁有廣大粉絲，中華郵政相中SNOOPY商機，今天在交通部例行記者會中宣布，30日將推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品。

中華郵政指出，這次推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，包含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、溫情帆布包、郵情馬克杯2款、絨毛娃娃吊飾2款、寄情明信片、情意片片貼、心情留言貼、深情郵摺及「郵你真好限量款A組」等，都屬於限量商品。

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中華郵政也預告，8月10日將再推出SNOOPY的「傳情小郵車組」及限量888組的「郵你真好限量款B組」，內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車及限量紀念款小郵車，並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」。

此外，中華郵政說，發售當日上午9時至下午4時在桃園成功路郵局、台中民權路郵局及高雄新興郵局設置臨時郵局，現場將首度亮相「SNOOPY彩繪郵車」，歡迎民眾前往拍照及收集SNOOPY專屬限定集郵商品。（編輯：張芷瑄）1110621