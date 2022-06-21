高溫持續至28日 未來熱帶擾動發展待觀察

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中央氣象局表示21日白天各地高溫均達攝氏32到35度，台北市文山區有民眾帶著孩子來到游泳池戲水消暑，度過炎熱的夏至。中央社記者鄭清元攝 111年6月21日

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天表示，明天雙北等9縣市需留意攝氏36度以上高溫，炎熱的天氣會持續到28日，但24日下半天起午後雷陣雨將增強；下週可能有熱帶擾動發展，是否有進一步發展需再觀察。

中央氣象局發布高溫資訊，明天中午前後南投縣、雲林縣、嘉義市地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市、新北市地區為黃色燈號，預計氣溫達36度以上。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，未來一週主要受太平洋高壓影響，明天至28日都是高溫炎熱，約32至35度，部分地區達36度以上，午後易有對流降雨。

陳伊秀提到，今天午後降雨的範圍主要在各地山區及近山區平地，時雨量以屏東三地門達70毫米最多，新北烏來約65毫米、南投水里56毫米。

陳伊秀說，明天至24日是高壓勢力最強的時間，天氣炎熱，午後雖然也有雷陣雨，但雨勢、範圍會縮減；24日下半天至28日，高壓勢力稍微減弱並往北移，風場改為偏東南風，易帶來水氣，東南部會有零星局部降雨，西半部、東半部山區午後易有短延時強降雨，可能會有大雨或豪雨發生。

陳伊秀提到，根據美國模式模擬，菲律賓東方海面至巴士海峽，可能會有水氣沿高壓邊緣由東往西移動、形成熱帶擾動，27、28日在巴士海峽東邊、靠近台灣的東南方，但其他國家的模擬仍未達擾動標準，氣象局將持續觀察，預計週末會較明朗。（編輯：張芷瑄）1110621