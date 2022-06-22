稀有夏候鳥「董雞」台南現蹤 環團籲加強棲地保育

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南有鳥友約10天前在東山區發現1隻台灣少見的夏候鳥「董雞」，不久後在濱海的將軍區也拍到3隻董雞現蹤，保育團體希望民眾重視農地與濕地環境保育，提供更多棲地。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天告訴中央社記者，鳥類攝影家吳素娥10天前與另2名攝影家受邀前往東山區拍攝1隻董雞身影後，2天前在將軍區一處農田聽到董雞叫聲，剛開始還以為幻聽，不敢相信在無意間會碰到這種在台灣少見的鳥類，感到非常驚喜。

吳素娥表示，日前首次在東山區拍攝董雞身影時才知道董雞「董！董！董！」的招牌鳴叫聲，後來在將軍區聽到熟悉的聲音，用望遠鏡仔細搜尋多塊農田，先找到1隻董雞公成鳥，後續又發現1隻母成鳥及1隻換羽中的公亞成鳥。

吳素娥指出，董雞在台灣是夏候鳥，或許有機會孵蛋或育雛，但因比較少見難以觀察，目前不知道拍到的這3隻是否同屬1個家庭。

依行政院農委會林務局官網資料，董雞列為陸域保育類野生動物名錄中的「其他應予保育野生動物」，在台灣屬於稀有夏候鳥。

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邱仁武表示，董雞屬秧雞科，早年在台灣還算常見，主要棲息在沼澤地或稻田，以水生昆蟲為主食，後來可能因農田使用農藥以及棲地減少，在台灣變成稀有夏候鳥。董雞生性膽小，一有風吹草動就會快速尋找地形地物進行掩蔽。

邱仁武說，董雞雄鳥夏羽身體大致黑褐色，冬羽身體大致黃褐色，雌鳥則類似雄鳥冬羽，雄鳥繁殖期間常發出「董、董、董」像打鼓的鳴唱聲，因而常被農民稱為「田董」。台南市近日在山區及海邊先後發現董雞身影，希望大家更重視農地及濕地環境保育，提供優質棲地，說不定可讓董雞繁殖下一代。（編輯：黃世雅）1110622