南橫公路刨鋪工程 天池至向陽開放時間調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）南橫公路東段埡口至利稻進行路面刨鋪工程，除原有梅山至向陽路段每週二、四不開放外，為配合暑假加快工程，6月29日、7月6日天池至向陽路段不開放。

公路總局關山工務長陳克劼今天告訴媒體，台20線（南橫公路）埡口至利稻路段（141K+998至171k+360）經巡查多處路面有劣化情形，日前開始辦理路面刨鋪和修復工程，因考量部分施工路段過於狹窄需封閉施工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台20臨105線梅山至向陽（0K至44K）路段原每週二及四為道路管制日不開放通行，另外配合暑假到來，6月29日（週三）及7月6日（週三），天池至向陽間不開放，也就是6月28、29、30日，及7月5、6、7日有連續3天不開放通行。

陳克劼表示，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統，及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。（編輯：謝雅竹）1110625