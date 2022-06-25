更多編輯台推薦新聞：
土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵
國際

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花
國際

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

南橫公路刨鋪工程 天池至向陽開放時間調整

2022/6/25 11:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）南橫公路東段埡口至利稻進行路面刨鋪工程，除原有梅山至向陽路段每週二、四不開放外，為配合暑假加快工程，6月29日、7月6日天池至向陽路段不開放。

公路總局關山工務長陳克劼今天告訴媒體，台20線（南橫公路）埡口至利稻路段（141K+998至171k+360）經巡查多處路面有劣化情形，日前開始辦理路面刨鋪和修復工程，因考量部分施工路段過於狹窄需封閉施工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台20臨105線梅山至向陽（0K至44K）路段原每週二及四為道路管制日不開放通行，另外配合暑假到來，6月29日（週三）及7月6日（週三），天池至向陽間不開放，也就是6月28、29、30日，及7月5、6、7日有連續3天不開放通行。

陳克劼表示，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統，及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。（編輯：謝雅竹）1110625

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族