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大專因疫情暫停實體課 碩博生可申請延長修業年限

2022/6/27 10:58
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（中央社記者許秩維台北27日電）教育部近日發函，針對碩博士學位考試時間等，請大專校院因應疫情予以彈性調整，修業年限將屆滿且受疫情影響研究的碩博士生，可專案申請額外延長修業年限。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部針對大專院校在暫停實體課程期間，碩博士生學位論文撰寫、考試方式、修業年限、收費等提出彈性措施。

教育部表示，大專校院如因疫情暫停實體課程，請就碩博士學生學位考試申請時間、論文定稿繳交時間、學生學位考試成績登錄時間、學生辦理離校時間等，因應個別狀況予以彈性調整；碩博士生學位考試如採線上方式進行，應注意維持考試的公正、公平、公開。

依大學法規定，碩士學位修業期限最長為4年，博士學位修業期限最長為7年。教育部指出，針對修業年限將於110學年第2學期屆滿且確受疫情影響研究者，可專案向學校申請額外再延長修業年限。

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已向學校申請於110學年度第2學期舉行碩士或博士論文考試，並預定該學期畢業的學生，學校也可衡酌個案受疫情影響的情形，延長修業年限。

教育部說明，學生如在今年9月30日前通過學位考試及離校手續，視為110學年第2學期畢業；如碩士班學生已錄取本校或他校博士班，錄取學校應同意學生出具切結書先註冊入學，若9月30日前未繳交學歷證明，再撤銷入學資格。（編輯：張雅淨）1110627

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