傳遞希望之火 法鼓山關懷生命獎得主出爐

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）法鼓山人文社會基金會主辦的2022年「關懷生命獎」今天公布獲獎名單，長年關懷愛奇兒家長與手足的天使心家族基金會獲團體大願獎，醫師杜英吉、泡泡龍女孩劉佩菁獲個人獎肯定。

法鼓山人文社會基金會今天發布新聞稿分享，擔任本屆獎項決審會議召集人的錢復，今天與曾燦金、張昌邦、陳武雄、陳維昭、陳藹玲、黃輝珍、導演吳念真等評選委員、法鼓山方丈和尚共同從12個團體及個人入圍名單中，推選出獲獎者，表彰其堅毅不撓、奉獻利他的慈悲智慧。

本屆「關懷生命獎」團體「大願獎」得主為天使心家族社會福利基金會；個人「慈悲獎」則由致力照顧年長且失親無依的老憨兒及身心障礙者，行醫逾半世紀的醫師杜英吉獲獎；「智慧獎」得主則是用藝術展現生命之美，罹患罕見疾病的「泡泡龍女孩」劉佩菁。

「這次評選委員有非常強烈的共識，獲獎的團體與個人也很符合社會現狀。」吳念真表示，聖嚴法師曾說要「建設人間淨土」、「要對生命有關懷」，最重要的是不但要去關懷他人，也期盼被關懷者在鼓勵之下，也能有照顧自己、自立自強的能量，「像杜醫師、天使心家族社會福利基金會，都是衡量現在社會狀況，關心最需要被關懷的一群人」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，法鼓山方丈和尚果暉法師表示，社會弱勢族群的生活、工作更受到衝擊，在這種狀況下，他們亟需社會大眾的協助。

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果暉法師表示，這次許多入圍團體與個人的故事，就猶如觀世音菩薩以生命來示現，他們不畏身體病痛、家庭艱困，還能夠努力珍惜生命，並不斷幫助他人。法鼓山期能藉著關懷生命獎拋磚引玉，讓更多弱勢族群獲得幫助，讓社會充滿愛、慈悲與和諧美好。

法鼓山人基會指出，「關懷生命獎」已辦理過8次公開表揚，盼藉由獲獎者生命故事分享，彰顯良善的正向力量，為社會傳遞希望之火。本屆頒獎典禮暨論壇活動將於9月18日在台北中油國光廳舉行。（編輯：張雅淨）1110627