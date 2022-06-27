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西拉雅族釋憲案 族人有信心

2022/6/27 19:49
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）憲法法庭將於明日召開西拉雅族群正名並納入平地原住民案的言詞辯論庭，西拉雅族關係人萬淑娟今天告訴中央社記者，目前得到的支持很多，大家總該面對歷史爭議，對結果有信心。

台南西拉雅族人不滿無法取得平地原住民身分提行政訴訟，北高行更一審認為原民法有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭定於明天上午9時進行言詞辯論，邀請聲請人北高行第三庭、關係機關原住民委員會、關係人萬淑娟等人、鑑定機關、專家學者等到庭陳述。

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行政院原民會今日下午召開記者會指出，若增列平埔族為平地原住民，恐衝擊現有原住民族權利。

目前擔任西拉雅自主民族議會籌備會主席的萬淑娟表示，原民會承受很大壓力，但西拉雅正名運動已推動20、30年，西拉雅族的存在已是大家知道的事實，差別只是在國家沒有給予保障位階，但大家總是要面對歷史爭議，這段時間收到來自各界的支持意見很多，她也對結果有信心。（編輯：陳仁華）1110627

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