男2度心肌梗塞急就醫 由同一醫師搶救回性命

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嘉義市5旬李姓男子（中）日前突然感覺胸口悶痛，感覺與7年前胸痛、胸悶心肌梗塞的症狀一樣，就醫經醫師診察確認是急性心肌梗塞，再次由同一名心臟科醫師黃英和（左）進行心導管支架手術搶救回性命。（衛生福利部嘉義醫院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月28日

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市5旬李姓男子日前突然感覺胸口悶痛，感覺與7年前心肌梗塞症狀一樣，立即掛急診，檢查又是急性心肌梗塞，由同一名醫師進行心導管支架手術搶救回性命。

衛生福利部嘉義醫院今天發布新聞指出，50多歲的李姓男子患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，平日穩定吃藥控制，日前工作時突然感覺胸口一陣悶痛，他想起與7年前胸痛、胸悶心肌梗塞的症狀一樣，立即前往部立嘉義醫院掛急診。

經醫師診察檢查確認是急性心肌梗塞，再次由同一名心臟科醫師黃英和進行心導管支架手術，這次也是在心臟左側冠狀動脈放置支架，與7年前為不同的分支血管，患者李男經2天治療已出院返家休養。

黃英和指出，心肌梗塞是因為心臟血管的急性阻塞，就好像水溝經年累月累積許多髒東西，在完全阻塞前，血流還是勉強可以通過，此時病患不見得會出現症狀，只是運動時容易喘和胸悶情況。一旦發生急性血栓，造成血管完全阻塞時，才會出現明顯症狀。

黃英和表示，心肌梗塞常見症狀包括胸痛、胸悶，就像大石頭壓在胸口一樣，嚴重的話會造成惡性心律不整、心臟衰竭，若無及時搶救，恐導致死亡。年齡、遺傳體質、吸菸、三高（高血壓、糖尿病、高血脂）等都是心肌梗塞的危險因子，民眾有相關症狀時必須警覺，以免延誤治療時機。

黃英和提醒曾發生心肌梗塞患者，並不是放支架就永保安康，1年內血管再次狹窄或阻塞的機率高達20%。但更重要的是持續追蹤與服藥，可以預防心肌梗塞再次發作。

黃英和也建議3招保健康，早期診斷早期介入治療、控制3高等危險因子、心導管手術後須規則服藥及定期回診，才能將血管再次阻塞的風險降到最低。（編輯：黃世雅）1110628