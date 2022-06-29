解讀疫情別只看確診數 陳建仁：小心落入「見樹不見林」謬誤【書摘】

（中央社網站）2020年1月COVID-19進入台灣後，緊盯疫情記者會公布的確診及死亡數字成為民眾日常，在媒體、名嘴用非科學角度解讀下，輿論風向隨之波動。前副總統陳建仁認為，只看病例或死亡數而忽略人口數，如同只看到分子而沒有看到分母，是落入「見樹不見林」的謬誤，很容易下錯結論。

陳建仁致力流行病學研究，近期發表新書《因果螺旋》，除了分享醫學史上重要的病因探索與醫藥研發的故事，也帶領讀者透過釐清因果關係，探索流行疾病的病因，思考如何有效管控疫情蔓延，並剖析日常事件中的前因後果，思辨問題的真相與本質。中央社取得部分篇章內容授權與您分享。

前副總統陳建仁是流行病學專家，畢業於美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院，曾任衛生署署長。（中央社檔案照片）

自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在全球肆虐後，媒體最常報導的就是各國每日確診死亡人數，政論節目也不斷評論各國的防疫政策。2022年2月中旬，一位名嘴在節目裡說：「美國是全世界COVID-19確診死亡數最多的國家，共有93萬多人，遠高過英國的16萬、法國的14萬和德國的12萬，高達6至8倍，防疫真的做得太差了！美國政府和人民防疫的努力比起歐洲差很大！」其他名嘴也紛紛點頭同意。

內人鳳蘋剛好聽到這一段，她告訴我：「這個說法，已經掉進『見樹不見林』的謬誤之中。」

確實是如此，我從牛津大學的Our World in Data網站，查看了這4個國家的人口總數，結果是美國3億3000萬、英國6800萬、法國6700萬、德國8400萬。我進一步把死亡數除以人口數，來計算每百萬人口的COVID-19確診死亡率，結果發現美國2800、英國2351、法國2020、德國1442，相差都在兩倍之內。只看到死亡數而沒看到人口數，正是一般人常犯的因果謬誤。

見樹不見林的思考方式，相當於只看到分子，而沒有看到分母，當然容易下錯結論。由於不同國家、地區或團體的人口數可能差異很大，如果只比較健康事件，像是病例數或死亡數的多寡，而忽略了人口數，對於事件的判斷，就無法精準正確。

數人頭還是算比率？

在你我日常接受到的資訊中，類似「見樹不見林」的謬誤真的不少。

有一天，我看到某名報頭版標題寫著「智慧型犯罪與年俱增」，相當引人注目。

仔細一讀，內容提到過去10年來，在犯罪的人當中，研究所和大學畢業生所占的百分比，分別從4%和18%，增加到7%和27%，換句話說，研究所畢業的犯罪者占比增為1.8倍，大學畢業的犯罪者占比增為1.5倍。「很顯然智慧型犯罪正在逐年增加，加強大學院校學生的品德和公民教育刻不容緩。」

這則新聞的論斷，明顯地掉入見樹不見林的謬誤中。其實在這10年間，全人口的大學與研究所畢業生所占的百分比也是逐年增加。如果計算不同教育程度族群的犯罪率，這10年來並沒有顯著的上升。

因此，在觀察社會或健康事件發生狀況時，必須同時考量事件數和人口數，先計算事件發生率，才能進一步比較分析和下結論。

1983年我在擔任台大公衛系副教授時，接受衛生署委託進行「台灣高血壓防治實驗計畫」。我們從6個鄉鎮區的戶政事務所，隨機抽樣選出具有代表性的研究個案。徵得他們同意後，就進行個人基本資料、生活飲食習慣、疾病治療史的問卷調查，並且以水銀血壓計測量休息後血壓3次，計算收縮壓和舒張壓的平均值，再按照世界衛生組織的標準判定是否患有高血壓。

前副總統陳建仁表示，要計算台灣各年齡層的高血壓盛行率，不能只看病例數，還要考量參加研究人數。（圓神出版提供）

有一次，台大內科曾文賓教授和我一起討論不同年齡層的高血壓盛行率時，我的研究生報告分析結果說：「在高血壓的病人當中，以50至59歲所占百分比最高，其次是40至49歲、60至69歲，再來是30至39歲和70至79歲，……」曾教授馬上說：「不，怎麼會是50至59和40至49歲最高呢？而且30至39歲和70至79歲一樣更奇怪，你該看各年齡的盛行率，而不是病例數所占的百分比。」研究生回答說：「高血壓盛行率確實是隨年齡越大而越高。」

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如果只看高血壓病例數的年齡分布，這位研究生認為大多數高血壓病人集中在50至59歲，但是他忽略了各年齡層的研究人數有很大差異。當年台灣的人口結構是金字塔型，年齡越高人口越少，我們的抽樣研究樣本也是如此。所以應該把病例數除以參加研究人數，比較各年齡層的盛行率，才是正確的做法。換句話說，我們不只要數病例數，還要考量參加研究人數，來計算高血壓的盛行率。

就像前面提到的4個國家的COVID-19死亡狀況，如果只從死亡數來看，就斷定「美國死亡數很多，好恐怖」，而沒有考慮到美國總人口數也很多，就會下錯結論，必須算出死亡率，才是適合比較的數據。（書摘內容由圓神出版授權。編輯：林廷軍）1110629